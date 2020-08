Będziemy zmieniali zasady zarówno kwarantanny jak i izolacji. Dzisiaj po południu zostanie zaprezentowany pierwszy pakiet trzech lub dwóch rozporządzeń ministra zdrowia, który zmieni zarówno kwarantannę jak i izolację - zapowiedział na konferencji prasowej szef resortu zdrowia.

Zapowiedział, że okres kwarantanny zostanie skrócony do 10 dni. Mamy na to dowody z Norwegii, ale też z praktyki klinicznej, że taki okres izolacji jest bezpieczny i nie spowoduje wielkiego przyrostu ryzyka w stosunku do 14 dniowego okresu kwarantanny - podkreślił Niedzielski.

Kraska: Jeżeli sytuacja się nie zmieni, wprowadzimy obostrzenia dot. imprez rodzinnych

Jeśli nie będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa na imprezach rodzinnych, będziemy musieli wprowadzić pewne obostrzenia; pracujemy nad tym i jeśli sytuacja się nie zmieni będziemy musieli podjąć tę decyzję - zapowiedział wiceszef resortu zdrowia w czwartek Waldemar Kraska.

Kraska podkreślał, że dynamika wzrostu zakażeń w poszczególnych powiatach potwierdza się zgodnie z prognozami resortu.

Wiceszef MZ apelował także o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa - dystansowania się, zakładania maseczek i używania środków dezynfekujących.

Bardzo bacznie przyglądamy się dużym imprezom rodzinnym - podkreślał Kraska.

Niestety, jeżeli nie będziemy przestrzegać na tych imprezach rodzinnych zasad, które obowiązują, będziemy zmuszeni pewne obostrzenia wprowadzić. My w tej chwili nad tym bardzo wytrwale pracujemy, jest to bardzo trudna decyzja, ale jeżeli się to nie zmieni, będziemy musieli ją podjąć i to w dość krótkim czasie - zapowiedział wiceszef resortu zdrowia.