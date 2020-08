Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i początkowo będzie jeszcze nieznacznie rosło, po południu zacznie spadać.

W piątek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i zachodzie okresami duże, tam też przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 st. nad morzem i 19 st., 20 st. na północy oraz wschodzie do 25 st., 26 st. na południowym zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, tylko na północy miejscami południowo-wschodni.

W nocy na południowym wschodzie zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite lub duże i opady deszczu, na południowym zachodzie intensywne. W pasie od Pomorza Gdańskiego i Warmii przez Kujawy, Ziemię Łódzką po Dolny Śląsk i Opolszczyznę prognozowana suma opadów od 10 mm do 20 mm, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 30 mm. Początkowo na południowym zachodzie również burze. Temperatura minimalna od 11 st., 12 st. na wschodzie do 16 st., 17 st. na zachodzie i południu. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-wschodni. Na obszarach podgórskich Karpat wiatr okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, wysoko w Tatrach do 110 km/h. W czasie burz wiatr porywisty.

W sobotę na północnym zachodzie i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu. Na północnym wschodzie prognozowana suma opadów do 12 mm. Temperatura maksymalna od 18 st., 20 st. na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 23 st., 24 st. w centrum i na zachodzie oraz 28 st., 30 st. na południowym wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Na obszarach podgórskich Karpat początkowo porywy wiatru do 70 km/h, w Tatrach do 90 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod wieczór możliwe również rozpogodzenia. Temperatura maksymalna do 22 st. Wiatr słaby, południowo-zachodni skręcający na południowo-wschodni. W nocy początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, potem od południowego zachodu wzrastające do dużego. Nad ranem opady deszczu, chwilami o umiarkowanym natężeniu. Temperatura minimalna 15 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano opady deszczu, początkowo o umiarkowanym natężeniu. Temperatura maksymalna 23 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.