Pogodę w Polsce kształtuje zatoka niskiego ciśnienia, związana z niżem znad Morza Norweskiego. Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się układ frontów atmosferycznych. Napływa dość ciepła polarna morska masa powietrza. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1009 hPa i będzie się wahać.

Reklama

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 5 st. na północnym wschodzie, około 10 st. w centrum, nad morzem i na południu kraju do 13 st. na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu okresami porywisty, z kierunków południowych.

W nocy na północy i wschodzie kraju zachmurzenie przeważnie duże, okresami słabe opady deszczu lub mżawki. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże okresami malejące do umiarkowanego i na ogół bez opadów. Miejscami silne zamglenia i mgła ograniczająca widzialność do 300 m, a w kotlinach górskich do 100 m. Temperatura minimalna na wschodzie i południu kraju od 3 st. do 5 st., na pozostałym obszarze od 6 st. do 9 st.; chłodniej w miejscowościach podgórskich około 1 st., a w kotlinach spadek temperatury do -2 st. Wiatr przeważnie słaby, jedynie na Podkarpaciu umiarkowany okresami porywisty, południowy.

W niedzielę na północnym wschodzie i na krańcach południowo-wschodnich początkowo zachmurzenie duże i okresami słabe opady mżawki, po południe możliwe większe przejaśnienia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na krańcach południowo-zachodnich także z rozpogodzeniami i bez opadów. W kotlinach górskich przed południem mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura maksymalna od 7 st., 8 st. na północnym wschodzie i na Podhalu, około 12 st. na przeważającym obszarze do 14 st. na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu okresami porywisty, południowy.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna 10 st.Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna 6 st. Wiatr słaby, południowy.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna 12 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.