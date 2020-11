W sondażu "Rz" zapytała respondentów ogólnie o ich stosunek do Kościoła. Jako pozytywny określa go 35 proc. badanych, 32 proc. jako negatywny, a 31 proc. jako neutralny. Tylko 2 proc. pytanych wybrało opcję "trudno powiedzieć". Wśród ludzi młodych (między 18. a 29. rokiem życia) nastawienie do Kościoła jest negatywne (47 proc.) lub neutralne (44 proc.). Pozytywne nastawienie deklaruje 9 proc. pytanych.

- To dzwonek alarmowy, który powinien wywołać poważną dyskusję na temat tego, w jakim kierunku Kościół w Polsce powinien iść. Ta debata nie może odbywać się tylko między biskupami, ale muszą w nią zostać włączeni świeccy. Jesteśmy na zakręcie historii - tak wyniki sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" skomentował Marcin Przeciszewski, szef Katolickiej Agencji Informacyjnej.

W sondażu zapytano także Polaków jak oceniają kard. Stanisława Dziwisza. W skali całego kraju aż 58 proc. respondentów ocenia go źle. Dobrze tylko 20 proc, a 22 wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć". Jak podaje dziennik, zdecydowanie gorzej kardynał wypada w województwie małopolskim, w którego obrębie znajduje się archidiecezja krakowska, którą 11 lat kierował. Aż 72 proc. mieszkańców województwa ocenia go źle, a tylko 12 proc. dobrze. 16 proc. pytanych wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Badanie przeprowadzono w dniach 13-14 listopada 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.