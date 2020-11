Informacje o śmierci pacjenta potwierdził PAP rzecznik szpitala miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu Stanisław Rusek. Jak mówił, do zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 17.30. Był to 60-letni mężczyzna, który został przywieziony do naszego szpitala w dniu wczorajszym z typowymi objawami COVID-19 – powiedział. Mężczyzna wypadł z okna na 6. piętrze.

Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak powiedział PAP, że policja otrzymała w piątek późnym popołudniem zgłoszenie o śmiertelnym upadku pacjenta. Dodał, że sprawa jest wyjaśniana. Na tę chwilę służby nie podają szczegółowych informacji o zdarzeniu.