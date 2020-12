Jak informuje IMGW, Europa Zachodnia będzie pod wpływem rozległego niżu z ośrodkami w rejonie Bretanii i nad Morzem Północnym, a od Skandynawii, przez zachodnie Niemcy, po Morze Egejskie będzie rozciągał się pofalowany front atmosferyczny. Wschodnia część kontynentu będzie w zasięgu rozbudowanego wyżu znad zachodniej Rosji. Polska będzie pomiędzy wspomnianym niżem i wyżem, a z południa będzie napływało ciepłe powietrze polarne morskie. Za zachodzie kraju zaznaczy się pofalowany chłodny front.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie się wahać.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie z okresowymi rozpogodzeniami. Na południu Śląska i Małopolski miejscami słabe opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Słaby deszcz możliwy również w drugiej połowie dnia na zachodzie Pomorza Zachodniego. Temperatura maksymalna od -2 st. C na północnym wschodzie, 3 st. C w centrum, do 10 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach we wschodniej połowie Polski oraz nad morzem do 65-70 km/h, południowo-wschodni i wschodni. W Sudetach początkowo porywy wiatru do 100 km/h, w Tatrach do 120 km/h.

Duże zachmurzenia z większymi przejaśnieniami

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami w zachodniej połowie kraju, w centrum i na południu słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie również deszczu marznącego, powodującego gołoledź. Temperatura minimalna od -6 st. C na północnym wschodzie, -1 st. C w centrum, do 4 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, lokalnie silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach we wschodniej połowie kraju do 65 km/h, południowo-wschodni i wschodni. W szczytowych partiach Tatr oraz nad morzem porywy wiatru do 70 km/h.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W pasie od Pomorza przez centrum kraju po Podkarpacie okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a przejściowo również deszczu marznącego, powodującego gołoledź. Na południu pod wieczór silne zamglenia, lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna od -2 st. C na północnym wschodzie, 2 st. w centrum, do 8 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach na północy do 65 km/h, południowo-wschodni. W szczytowych partiach Tatr porywy wiatru do 80 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna około 2 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna -2 st. C. Wiatr umiarkowany, początkowo chwilami dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu, przejściowo marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni.