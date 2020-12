O. Rydzyk do Ziobry: Gdybym był winny, to powinniście mnie zamknąć

Podczas obchodów 29. rocznicy powstania Radia Maryja, o.Tadeusz Rydzyk zwrócił się z ambony do Zbigniewa Ziobry.

Panie ministrze sprawiedliwości, gdybym był winny, to powinniście mnie zamknąć, bym już siedział. Według tego, co oni mówią, dlatego zwróćmy uwagę na to, co mówią i nie dajmy się. Nie dajmy się i w Kościele się nie dajmy - mówił Rydzyk.

Rydzyk mówił także o pedofilii.

To, że ksiądz zgrzeszył... No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. [...] Nawet jeżeli jakiś katolik wygaduje czy nawet ksiądz, jak wychodzi taki guru i opowiada i sądzi innych. Zadzwońcie do niego, porozmawiajcie z nim i z jego przełożonym porozmawiajcie i niech się uciszy - mówił o. Tadeusz Rydzyk.

Burza po słowach ojca Rydzyka

Do słów ojca Rydzyka odniósł się w TVN24 ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. oraz dominikanin o. Paweł Gużyński, który urodziny Radia Maryja porównał do sabatu.

Przy całym szacunku do pana ministra sprawiedliwości, którego znam osobiście, to już jest za daleko ten sojusz ołtarza z tronem, bo to może się okazać, że od ołtarza płynie dyrektywa do Ministerstwa Sprawiedliwości, co mogą robić. No tak być nie może - powiedział ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Takie słowa, jeszcze raz to podkreślę, pokazują nam, że mamy do czynienia z kompletnymi ignorantami, pętakami moralnymi, dewiantami religijnymi. [...] To są obrazki pokazujące, jak znacząca część polskich hierarchów jest niedojrzała do sytuacji, w której się znaleźliśmy. Niedojrzała w sposób religijny, duchowy, moralny, intelektualny. To jest ogromny dramat - mówił w TVN24 Gużyński.

Nie oczyszczamy się, a każdy, który będzie na ten temat mówił, to jest wróg Kościoła. To jest jeszcze gorzej, niż było dziesięć lat temu - twierdził ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.