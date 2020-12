Zgodnie z przepisami o ograniczeniu handlu w niedziele, zakaz handlu nie będzie obowiązywał w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie, tj. 13 i 20 grudnia. Dodatkowo rząd zdecydował, że niedzielą handlową będzie też 6 grudnia br. Zapis o incydentalnym przywróceniu handlu w niedzielę, 6 grudnia br. znalazł się w noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jak podkreślano w uzasadnieniu do zmiany, "okres przedświąteczny, zwłaszcza przed Świętami Bożego Narodzenia, jest okresem, w którym liczba klientów dokonujących zakupów jest znaczna". Aby rozłożyć ten proces w czasie, a tym samym zmniejszyć liczbę klientów robiących zakupy w tym samym czasie, zasadne jest wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej w dniu 6 grudnia 2020 r. - wyjaśniono. Dodano, że z jednej strony umożliwi to zachowanie ograniczeń sanitarnych w związku z trwającą epidemią, a z drugiej będzie miało pozytywny wpływ na przedsiębiorców, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji finansowej.

W rozmowie z Money.pl Semeniuk była pytana, czy podobna decyzja w sprawie zniesienia handlu w niedzielę będzie podjęta również w przypadku 27 grudnia, zważywszy, że licząc od wigilii będzie cztery i pół dnia bez handlu. Rozmowy w tym temacie trwają, chociażby z Radą Dialogu Społecznego, ale takie decyzje podejmuje rządowy zespół zarządzania kryzysowego - odpowiedziała.

Wiceminister dopytywana, czy byłaby za odmrożeniem handlu w niedzielę, 27 grudnia, odparła, że "brałaby pod uwagę taką decyzję i rozważała możliwość odmrożenia wtedy handlu".