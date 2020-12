"Sylwester u Kaczora to spontaniczne wydarzenie mające zapewnić nam Polakom niezapomnianą noc sylwestrową. Organizatorzy zapewniają oświetlenie w postaci migających niebieskich świateł oraz spontaniczne łamanie rąk, pałowanie a dla najbardziej wytrwałych porcja gazu pieprzowego gratis" - informują organizatorzy wydarzenia.

Udział w "Sylwestrze u Kaczora" zadeklarowało ponad 9 tys. osób. Zainteresowanych wydarzeniem jest 48 tys. osób.

Policja o "Sylwestrze u Kaczora"

Mamy jeszcze kilka dni. Monitorujemy to, co się dzieje w sieci. W myśl obowiązujących przepisów byłoby to zgromadzenie nielegalne, to trzeba podkreślić. Przypomnę słowa Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara: przepisy, które zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, są dla policjantów wiążące. Policjant, zwłaszcza policjant na ulicy, nie jest funkcjonariuszem, który decyduje o zgodności z konstytucją takich rozporządzeń - ostrzegał insp. Mariusz Ciarka w TOK FM.

Wiemy, że pojawiły się takie sytuacje w sieci, nawołujące w sposób trochę prześmiewczy, na wesoło, ale też na poważnie do wzięcia udziału w tego typu wydarzeniach. Nigdy nie wiemy, jak ludzie zareagują, dlatego jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność - powiedział rzecznik KGP Mariusz Ciarka.

Policjanci będą na podstawie rozpytania takiej osoby ustalali, czy idzie ona z pracy, do pracy, czy udaje się do apteki, do przychodni, do szpitala, do obłożnie chorej osoby, którą trzeba się zaopiekować, czy sklepu po żywność - powiedział w rozmowie z Onetem rzecznik KGP.

Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek wieczorem rozporządzeniem rządu, od 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00 na obszarze Polski przemieszczanie się będzie możliwe wyłącznie w celu: wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.