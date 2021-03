Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił w czwartek w telewizji Trwam o prognozach dotyczących trzeciej fali pandemii w Polsce. Według prognoz, które mamy do tej pory, szczyt zachorowań ma nastąpić na przełomie marca i kwietnia. Święta Wielkanocne w tym roku są na początku kwietnia, więc mam nadzieję, że spędzimy je, mając za sobą tę najwyższą falę zachorowań – powiedział Niedzielski. Dodał, że nie oznacza to wcale, że będziemy "w komfortowej sytuacji".

Wielkanoc jak rok temu

To będzie oznaczało, że nadal musimy jednak pilnować reżimu sanitarnego i, niestety, co mówię z prawdziwym bólem serca, te święta najbliższe prawdopodobnie będziemy musieli spędzić tak jak Boże Narodzenie, jak i poprzednią Wielkanoc, czyli ograniczając się do najbliższej rodziny, do domowników, a nie spędzając je tak jak lubimy czy tak, jak się przyzwyczailiśmy, czyli w szerokim gronie – podkreślił.

W czwartek resort zdrowia podał, że badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u dalszych 21 045 osób, najwięcej przypadków – 3756 – jest na Mazowszu.