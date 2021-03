W czwartek wieczorem należy spodziewać się dużego zachmurzenia. Miejscami będą się też pojawiały przelotne opady śniegu. Na Pomorzu będzie tego śniegu nieco więcej. W nocy może tam spaść do 5 centymetrów śniegu - powiedział rzecznik i synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski.

Reklama

W nocy śnieg będzie też padał na obszarach podgórskich. Mogą pojawić się też zamglenia. Będzie ich więcej w centralnej części kraju i będą one ograniczać widoczność do 200-300 metrów - wyjaśnił Walijewski.

Ostrzeżenie IMGW

IMGW wydało też ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące opadów śniegu właśnie w woj. pomorskim i dolnośląskim oraz oblodzenia dla części woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i pomorskiego. Miejscami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie - podał Instytut.

Będzie zimno. Temperatura maksymalna wyniesie na obszarach podgórskich -10 st. C, w Sudetach -6 st. C, na pozostałym obszarze kraju od -6 do - 2 st. C, a na wybrzeżu od -2 do O st. C.

Powieje dosyć silny wiatr z kierunków północnych, który w porywach osiągnie do 60 km/h.