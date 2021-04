- Wywieszanie w tym dniu flagi państwowej podkreśli także wagę tego święta w naszej ojczyźnie – dodała prezes Akcji Katolickiej w informacji przekazanej PAP w poniedziałek.

Kiedy obchodzimy Święto Chrztu Polski?

Przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 roku Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski.

W założeniu ma ono na celu "upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości".

W tym roku święto to będzie obchodzone w Polsce po raz trzeci. - Staje się też okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu – wskazała Urszula Furtak.

Kiedy odbył się chrzest Polski?

Zgodnie z tradycją, chrzest władcy Polan odbył się najpewniej w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 r.

- I to wtedy też narodziła się Polska. Narodziła się z wód chrzcielnych do nowego, chrześcijańskiego życia. Narodziła się dla świata, wychodząc z epoki przedhistorycznej i wkraczając na arenę dziejów Europy. Narodziła się dla siebie, jako wspólnota narodowa i polityczna, bowiem przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim określiło naszą polską tożsamość. Odtąd zaczęliśmy o sobie samych myśleć i mówić: my, Polacy – powiedział prezydent RP Andrzej Duda w 1050. rocznicę chrztu Polski, 15 kwietnia 2016 r. w Poznaniu.