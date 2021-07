Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert

RCB wydało alert przed burzami, ulewnym deszczem, silnym wiatrem i lokalnym gradem dla województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, śląskiego, opolskiego.

Z informacji przekazanych PAP przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że obecnie sytuacja pogodowa w kraju jest przeważnie spokojna, jednak w strefie frontu atmosferycznego Instytut spodziewa się rozwoju zjawisk burzowych w godzinach popołudniowych. Chodzi głównie o pas od Pomorza i Warmii, przez Polskę centralną, aż po południowy zachód.

Na obszarze pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią kraju można spodziewać się rozwoju zjawisk burzowych. To będą raczej nieliczne burze, ale miejscami mogą być gwałtowniejsze. Towarzyszyć im mogą opady o silnym, wręcz nawalnym natężeniu i opady gradu - powiedział synoptyk IMGW-PIB Szymon Ogórek.

Dodał, że w dzień najwyższe temperatury spodziewane są na wschodzie kraju, gdzie termometry pokażą nawet 32 st. C. Niższe o około 10 st. C temperatury są spodziewane w zachodniej części kraju.

Według IMGW, wieczorem można spodziewać się wystąpienia silniejszych zjawisk atmosferycznych, co będzie spowodowane przemieszczaniem się rozległego układu burzowego znad Czech.

Układ przyniesie silne porywy wiatru i deszcz i stopniowo, w godzinach nocnych będzie się przemieszczał z południowego zachodu w stronę centrum, a następnie na północ i nad ranem znajdzie się na terenie Zatoki Gdańskiej i Pomorza Zachodniego.

Wieczorem i w nocy minimalna temperatura powietrza - z wyjątkiem zachodu, gdzie będzie ok. 15 st. C - wyniesie przeważnie powyżej 18 st. C, a nawet do około 20-21 st. C. Noc będzie więc ciepła i parna.