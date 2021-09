Szef rządu wskazał, że w ramach Polskiego Ładu "przeznaczamy bezprecedensowe środki na służbę zdrowia". Wskazał, że w najbliższych latach będzie to 6 proc. PKB. Przypomniał jednocześnie, że kilka lat temu było to tylko 4,4-4,5 proc. PKB. - A więc znacząco więcej również w proporcji do PKB, nie tylko w wartościach bezwzględnych - mówił.

Jak podkreślił, są to miliardy złotych, które z punktu widzenia pacjentów, Polaków "dopiero wtedy są istotne, kiedy odczuwalne są poprzez zmniejszenie kolejek do specjalistów, poprzez bardzo dobry, najwyższej klasy sprzęt medyczny". - Ale także poprzez nowe inwestycje w całą infrastrukturę szpitalną - zaznaczył.

- Nasz plan to nie jest likwidować szpitale, tylko w nie inwestować, budować coraz to większe zespoły medyczne - mówił premier Mateusz Morawiecki w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach.

Premier Morawiecki powiedział, że cieszy się, że mógł zapoznać się z planami modernizacji Górnośląskiego Centrum Medycznego. - To jest nasz plan, nie likwidować szpitali, tylko w nie inwestować, rozwijać je, budować coraz to większe zespoły medyczne, pielęgniarki, lekarzy - przekonywał. Według premiera "to kompleksowy program poprawy służby zdrowia".

- Nasze dotychczasowe osiągnięcia, więżące się z cyfryzacją służby zdrowia, e-recepty, elektroniczne zwolnienia, elektroniczne skierowania, internetowe konto pacjenta i wiele innych pokazują, że idzie za nami wiarygodność, to co obiecujemy, dotrzymujemy - mówił szef rządu.

"Nie ma mowy o zwijaniu państwa"

O reformowaniu szpitali mówił także minister zdrowia Adam Niedzielski: - Reformowanie szpitalnictwa jest potrzebne, ale nie polegające na ograniczaniu dostępności - stwierdził Niedzielski. Jak dodał w TVP Info, potrzebna jest "pewnego rodzaju racjonalizacjapolegająca np. na przeprofilowaniu czy wyspecjalizowaniu części jednostek".

Szef MZ był pytany w TVP Info o głosy, że szpitali jest w Polsce za dużo i część z nich należałoby zamknąć.- To absolutnie nie tędy droga. Musimy zrobić wszystko, by dostępność usług medycznych i świadczeń była możliwa na poziomie każdego powiatu, by każda osoba, niezależnie od tego, gdzie mieszka miała poczucie, że państwo zapewnia usługi i opiekę – powiedział minister.

Szef MZ stwierdził, że na pewno reformowanie szpitalnictwa musi mieć miejsce, ale nie ma polegać na "zwijaniu dostępności". - Potrzebna jest pewnego rodzaju racjonalizacja, która polega na być może przeprofilowaniu części jednostek, wyspecjalizowaniu się w różnych typach usług medycznych - tak, by w lokalnych miejscowościach, wspólnotach była np. dostępna opieka długoterminowa dla osób starszych, bo to jedno z poważnych wyzwań, jakie stoi przed nami – powiedział Niedzielski.

- Niezależnie od tego, nie ma mowy o zwijaniu państwa, bo chyba tak trzeba by określić strategię redukowania, likwidowania liczby szpitali – podkreślił.