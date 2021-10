Jak poinformowała rzeczniczka policji w Piotrkowie Trybunalskim st. asp. Izabela Gajewska, interwencja miała miejsce w niedzielę we Włodzimierzowie w gminie Sulejów.

Reklama

Przed północą patrol zwrócił uwagę na volkswagena zaparkowanego na dukcie leśnym. W jego środku siedział 35-letni mieszkaniec Opoczna, który - jak okazało się podczas kontroli - był poszukiwany do odbycia kary 6 miesięcy więzienia.

Ruszył i chciał potrącić policjanta

- Pomimo wydawanych poleceń mężczyzna nie chciał opuścić swojego pojazdu. Chcąc uniknąć zatrzymania, podjął próbę ucieczki usiłując potrącić policjanta. Funkcjonariusz oddał strzały ostrzegawcze w górę, wzywając mężczyznę do zachowania zgodnego z prawem. Mężczyzna nie zareagował i ruszył przed siebie - relacjonowała Gajewska.

Kolejne strzały padły w kierunku opon uciekającego pojazdu. Policjanci szybko zajechali drogę volkswagenowi, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Mężczyzna próbował uciekać pieszo w stronę lasu, ale szybko został ujęty przez mundurowych.

35-latek trafił do policyjnej celi. Odpowie za czynną napaść na funkcjonariusza, za co grozi kara do 10 lat więzienia.

Podczas interwencji nikt nie odniósł obrażeń.