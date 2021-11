Jak przekazała mł. asp. Joanna Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie w niedzielne popołudnie funkcjonariusz z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej sprawdzali, czy osoby objęte kwarantanną realizują obowiązek pozostania w miejscu zamieszkania. Podczas kontroli jednego z miejsc w Staszowie, policjant został poinformowany przez 74-latkę odbywającą kwarantannę, że ona i jej syn potrzebują pomocy. Drzwi mieszkania były zamknięte od środka, a kobieta nie była w stanie wstać i ich otworzyć - poinformowała funkcjonariuszka.

Lekarz stwierdził zgon mężczyzny

Na miejsce został wezwany zespół ratownictwa medycznego oraz strażacy, którzy wyważyli drzwi i dostali się do środka. Po wejściu do mieszkania okazało się, że 49-letni syn kobiety nie daje znaków życia. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon z przyczyn naturalnych - powiedziała PAP mł. asp. Szczepaniak. W złym stanie zdrowia znajdowała się także 74-latka. Dzięki podjętym działaniom kobieta trafiła do szpitala. Aktualnie jej stan ulega poprawie - dodała mł. asp. Szczepaniak.

Minionej doby w województwie świętokrzyskim potwierdzono 182 nowe zachorowania na COVID-19. Wykonano 1158 testów. Na kwarantannie przebywa 12 866 osób w tym 981 w powiecie staszowskim.