Ostatnia doba jest porównywalna do czwartku, tydzień temu. Jest 27 458 przypadków, to o ok. 100 przypadków więcej niż tydzień temu, co pokazuje, że osiągnęliśmy już pewną stabilizację, ale martwi, że na dość dużym i wysokim poziomie – ponad 27 tys. nowych przypadków - przekazał w radiowej Jedynce Kraska.

Kraska: Najbardziej martwi liczba zgonów

Dodał, że to, co najbardziej martwi to liczba osób, które przegrywają walkę z COVID-19 - osoby, które zmarły. Wczoraj takich osób było 562. To o 562 osoby niepotrzebnie. Dlatego ciągły mój apel, byśmy się szczepili przeciw COVID-19 - zaznaczył wiceminister.