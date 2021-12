"Było już bardzo źle i nie jest dobrze, ale byłem już w stanie krytycznym …. Bezdechy …. Duszności ….. utarty przytomności do tego stopnia, że odcinało mnie na klika godzin po to, żeby przebudzić się i stracić przytomność na nowo …. Leżąc w toalecie pomiędzy ścianą a muszlą klozetową sparaliżowany niemocą i brakiem sił, żeby wykręcić nr alarmowy” – opisał swoja chorobę Wolski.

Reklama

"Nigdy nie negowałem istnienia covida … ale zawsze wydawało mi się, że kogo jak kogo, ale mnie to ominie … że jak już mnie dopadnie, to przejdę go bezobjawowo, albo z lekkim katarkiem … ale tak się nie stało” – czytamy we wpisie społecznika.

Jak podkreślił Wolski, choć sam boi się szczepień, to nigdy nie namawiał do nieszczepienia się przeciwko covid.

"Nie namawiam ani do szczepienia się ani do nieszczepienia się …. Tak jak to miało miejsce do tej pory. Boję się szczepień tak jak 18 mln niezaszczepionych Polaków i mam do tego pełne prawo. Skoro szczepienie chroni, to zaszczepieni nie powinni mieć obaw co do osób niezaszczepionych, ponieważ powinni się czuć bezpiecznie. Będę nadal utrzymywać, że osoby, które czują potrzebę zaszczepienia się powinny to zrobić nie patrząc na opinie innych, ale nikt nie powinien być do tego zmuszany” – czytamy na profilu społecznościowym Wolskiego.

Wyjaśnił on, że w walce z covid zawsze krytykował działania rządu.

"Niszczenie gospodarki, niszczenie ludzkiego dorobku życia, wzbogacanie się na ludzkiej tragedii, zamykania sektorów gospodarki, które jedyne co wniosły to upadek kilkuset tysięcy przedsiębiorstw, inflacji i zamordyzmu gospodarczego - tak z tym walczyłem od samego początku pokazując absurdy decyzji podczas gdy zamykano nam restauracje, hotele i inne gałęzie - to spółki skarbu państwa typu Polskie Koleje Linowe hulały w najlepsze zarabiając kokosy nie przestrzegając przy tym żadnych obostrzeń” – napisał.

Wolski oświadczył, że w zakopiańskim szpitalu doświadczył „współczucia, ogromnej troski i pomocy ze strony całego personelu medycznego”. „Nie zostawili mnie samego, nie pozwolili mi umrzeć mówiąc mi, że jestem sam sobie winny, bo jestem niezaszczepiony … ani razu nie odczułem tego, że jestem gorszy, bo nie mam szczepienia” – czytamy we wpisie społecznika.

Wolski przeciwny lockdownom

Gerard Wolski organizował w Zakopanem briefingi prasowe i happeningi negując metody działania rządu podczas walki z pandemią. Stanowczo sprzeciwiał się zamknięciom biznesów w branży turystycznej w tym hoteli, restauracji czy wyciągów narciarskich.