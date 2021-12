Podkreślił, że Polska "od początku kryzysu wytworzonego przez reżim Łukaszenki twardo zabezpiecza naszą granicę wschodnią". - Nie zapominamy jednak przy tym o udzielaniu pomocy tym, którzy jej potrzebują - zapewnił rzecznik.

Do cudzoziemców zatrzymanych po nielegalnym przekroczeniu granicy między 1 sierpnia a 20 grudnia straż graniczna 520 razy wzywała zespoły ratownictwa medycznego - poinformował Żaryn. - Oznacza to, że do osób potrzebujących pomocy funkcjonariusze wzywali karetkę średnio cztery razy na dobę. Oprócz tego pierwszej pomocy udzielali również sami funkcjonariusze i żołnierze przeszkoleni do takich działań - powiedział.

Przypomniał, że każda z formacji obecnych na granicy z Białorusią posiada własne zespoły ratunkowe i jest wyposażona w sprzęt do ratowania życia. - W przypadku zagrożenia życia i zdrowia cudzoziemców każdemu udzielana jest profesjonalna pomoc - zapewnił.

- Wobec tych cudzoziemców, którzy trafili na tereny podmokłe i bagniste polskie służby wielokrotnie prowadziły akcje ratunkowe - zaznaczył rzecznik. - W tych przypadkach wsparcia służbom często udzielała straż pożarna. W ostatnich miesiącach było wiele akcji tego typu, również skomplikowanych - dodał Żaryn.

- Profesjonalna pomoc i szybka reakcja strony polskiej pozwoliły uratować życie tych osób. Często były one narażone na takie niebezpieczeństwo w wyniku celowych działań służb białoruskich, które wysyłają cudzoziemców w bardzo trudny teren - mówił.

"Polska udziela pomocy"

- Strona polska udziela pomocy wszystkim, których zdrowie i życie jest zagrożone - zapewnił rzecznik.

- Z drugiej strony wielu cudzoziemców chce jedynie przejechać przez nasze terytorium na Zachód i nie są zainteresowani żadnym kontaktem z polskim państwem, m.in. wielu z nich nie chce u nas składać formalnych wniosków - zaznaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. - Takie osoby w kontaktach z polskimi funkcjonariuszami i instytucjami publicznymi próbują ukrywać swoją tożsamość, kłamią, nie podają skąd i w jaki sposób trafili na polską granicę - podał. Jak zaznaczył, takie osoby "czasem również odtrącają udzieloną przez Polskę pomoc".

Żaryn przypomniał, że w ostatnich tygodniach zdarzało się, iż skierowani do szpitali w Polsce cudzoziemcy podejmowali próby ucieczki. - Jeden z nich, uciekając ze szpitala, porzucił nawet członków najbliższej rodziny, z którą podróżował na Zachód - powiedział rzecznik.

W związku z presją migracyjną na granicę Polski ze strony Białorusi od 2 września do 30 listopada w 183 miejscowościach obowiązywał stan wyjątkowy wprowadzony na wniosek Rady Ministrów rozporządzeniem prezydenta Andrzeja Dudy. Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na tym samym terenie obowiązuje zakaz przebywania osób tam niezamieszkujących wprowadzony rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego na podstawie znowelizowanej ustawy o ochronie granicy państwowej.