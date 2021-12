Zastanawiasz się co zrobić by nie marnować żywności? Warto zajrzeć do jednej ze stołecznych jadłodzielni, gdzie możesz się podzielić jedzeniem.

Lista jadłodzielni Reklama Bemowo MAL Dwa Jelonki, ul. Powstańców Śląskich 44, lodówka i szafka, czynna od pon-pt.: 8:00-16:00 Białołęka „Ryneczek Poraje", ul. Porajów 1 / szafka i lodówka 24/7 Bielany PS Bielany ul. Przybyszewskiego 80/82, dostępna całodobowo, lodówka i regał Mokotów Bazar Lotników / pawilon 83A / pn-pt 7-19, sb 8-14 Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44 a / lodówka i szafka / pn-ndz 8-20 Podzielnia ul. Czarnomorska 11, pn-pt 7-21 Podzielnia na Naszym Podwórku, ul. Barcelońska 1, szafka I regał, czynna całodobowo Ochota Zieleniak / ul Grójecka 97, w prześwicie / szafka i lodówka 24/7 Praga Południe Stół Powszechny / ul. Jana Zamoyskiego 20 / szafka (na zewnątrz) 24/7 Zakopiańska – Ogródek / ul. Zakopiańska 21 / szafka w ogrodzeniu/ 24/7 Reklama Miejsce Akcji Paca 40, ul. Paca 40, lodówka i szafka, czynna pon.-śr.:14:00-20:00, czw.-sob.:10:00-16:00 OPS Praga Południe / ul. Wiatraczna 11 / lodówka i szafka / pn-pt 8-16 (tylko produkty zapakowane fabrycznie) Praga Północ Bazar Różyckiego, wejście od ul. Ząbkowskiej 12, przy lokalu Bar Bazaar / lodówka / czynna pon: 8-17:00; wt-czw: 8-23:00; pt-sob: 8-3:00; nd: 8-21:00 Serce Miasta, ul. 11 Listopada 22 / szafka / czynna codziennie do godz. 21.00 Rembertów Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plutonowych 10, szafka, czynna całodobowo Śródmieście Sklep Kooperatywa Dobrze, ul. Andersa 27, skrzynka, czynna całodobowo Syrena, ul. Wilcza 30, szafka, czynne całodobowo „Jadłodzielnia w Śródmieściu"/Centrum Pomocy Społecznej, ul. Twarda 1, lodówka i regał, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00 Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – parter , ul. Stawki 5/7, lodówka i szafka, czynne codziennie 7:00-21:30 Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – parter, ul. Karowa 18, lodówka i szafka, czynne codziennie 7:00-21:30 Targówek Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wincentego 85, szafka, czynna pon-pt.: 8:00-19:00; 1 i 3 sobota miesiąca 10:00-15:00 Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Węgrowska 2, szafka, czynna całodobowo Ursynów Urząd Dzielnicy Ursynów al. Komisji Edukacji Narodowej 61, lodówka i szafka, czynna całodobowo MAL Kłobucka, ul. Kłobucka 14, lodówka i szafka , czynne całodobowo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – budynek 34/ klatka schodowa B, lodówka I szafka, czynna codziennie 8:00-21:00 Wawer Przy Aptece DOZ, ul. Korkowa 119, lodówka i szafka, czynna całodobowo. Uniq Fight Club, ul. VI Poprzeczna 23, lodówka i szafki, czynna pon.-pt.:7:00-21:00; sob.-nd.:10:00-18:00. Caritas ul. Izbicka 7, trzy lodówki, czynne całodobowo. Przy Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Włókiennicza 54, lodówka i szafka, czynna całodobowo. Wesoła Na tyłach przedszkola Domek Wesoła, ul. Orzechowa 1, szafka i lodówka, czynna całodobowo. Włochy Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, lodówka i szafka, czynna całodobowo. MAL we Włochach, ul. Rejonowa 6/8, lodówka I regał, czynna wt.-pt. 12.00-18.00 Wola SodON, ul. Kolska 2/4, lodówki i regał, czynna w godz. 5:00 -22:00 ul. Działdowska 6, wejście przez ogród, lodówka i szafka, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00- 20:00; w soboty 12:00-17:00. Jadłodzielnia Plus, ul. Smocza 3, lodówka i regał, czynna pon.-pt. 9:00 -17:00, sob. 10:00 -14:00. Jadłodzielnia „Współdzielnik" Wolskie Centrum Kultury, Wola Park (I piętro na przeciwko Media Expert), ul. Górczewska 124. Dostępna jest szafka i lodówka. Czynna od środy do soboty w godz. 12.00 -20.00. Żoliborz Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, na tyłach budynku, lodówka i regał, czynna całodobowo Każdy może w prosty sposób zapobiegać marnowaniu jedzenia. Do walki z marnowaniem żywności przyłączyły się też aplikacje, takie jak: Too Good To Go i Foodsi