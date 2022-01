36 665 to bardzo wysoki wynik w porównaniu do ubiegłego tygodnia, to także jest dość duży skok, bo o 128 procent – powiedział Kraska w Radiu Plus.

Jak dodał, z prognoz MZ wynika, że następne dni "także będą z bardzo wysokimi wynikami". To oczywiście bardzo nas niepokoi, bo będzie się to przekładało na liczbę hospitalizowanych osób – podkreślił.

Na tę chwilę obserwujemy jeszcze jednak spadek zajętych łóżek – dziś to ponad 13,5 tys. łóżek zajętych przez pacjentów z covidem – zauważył, dodając, że następne dni to będzie odwrócenie trendu.

Omikron

Poinformował, że potwierdzono 1390 przypadków omikronu. Ok. 30 proc. w naszym kraju to już ten wariant (...). W ciągu najbliższych kilkunastu dni ten wariant całkowicie wyprze wariant delta – powiedział Kraska.

Kraska poinformował również o śmierci 248 osób z COVID-19.