Mężczyzna, jak informuje RMF FM, strzelił kilka razy do ochroniarzy, potem rzucił się do ucieczki. Do akcji wkroczyła policja. Mężczyzna próbował wyrwać się funkcjonariuszom, jednak został zatrzymany.

Mężczyźnie grozi więzienie

Znaleziono przy nim pistolet na gumowe kule. Za narażenie ludzi na niebezpieczeństwo 32-letniemu Ukraińcowi grożą trzy lata więzienia.