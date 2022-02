Wiceminister zdrowia zaznaczył, że dzisiejsza liczba zakażeń "to jest prawie 30 proc. mniej niż to było tydzień wcześniej". Dodał, że zmarło 360 osób z COVID-19. "To jest dość duża, wysoka liczba" – podkreślił.

Reklama

Są to pacjenci, którzy ulegli zakażeniu poprzednim wariantem, wariantem delta – wyjaśnił. Zaznaczył, że "to byli pacjenci, którzy długo walczyli na oddziałach intensywnej terapii, byli podłączeni do respiratora".

Oprócz tego przekazał, że około 70 proc. osób, które zmarły, to osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19.

Kraska przypomniał, że wariant delta był zdecydowanie bardziej niebezpieczny niż omikron.