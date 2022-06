W homilii metropolita krakowski odniósł się do otwartości Polaków w przyjmowaniu uchodźców wojennych z Ukrainy.

Do naszej granicy przybyły setki tysięcy Ukraińców uchodzących przed wojną i polskie rodziny ich przyjęły. Nikt nie pytał, za ile to będzie i jak długo to będzie trwało. Po prostu trzeba było przyjąć. Objawił się w tym budzący zrumienienia całego świata chrześcijański duch naszego narodu, bo niezależnie od tego, jak daleko czy blisko aktualnego życia Kościoła, są ludzie, którzy okazali wielkość swego serca. Niewątpliwie okazało się i objawiło światu to, co najistotniejsze - chrześcijański duch trwający w naszej ojczyźnie ponad 1050 lat, przekazywany z pokolenia na pokolenie – zaznaczył abp Jędraszewski.

Abp Jędraszewski: Próby wypierania chrześcijaństwa

Hierarcha zwrócił uwagę, że są podejmowane próby wypierania chrześcijaństwa, zwłaszcza z przestrzeni publicznej, także ze szkół.

Metropolita krakowski zwrócił także uwagę na problemy, jakie dotkają rodziny. Odnosząc się do wizyty Jana Pawła II sprzed 25 lat właśnie w zakopiańskim kościele p.w. Świętej Rodziny abp Jędraszewski przypomniał, że wówczas papież zwrócił się do rodziców, aby czuwali nad przyszłością dzieci, żeby „mieli odwagę i mocne zasoby wiary, by to, co najbardziej wspaniałe w ich sercu przekazali dzieciom i bronili się przed tym, żeby wielkie dzieło wychowania dzieci zlecać instytucjom, bo bardzo często te nie mają nic wspólnego z Chrystusem, ani Ewangelią”.

Metropolita o kryzysie rodziny i wiary

Metropolita podkreślił, że wiele problemów, jakie dotykają dzieci wynika z kryzysu rodziny i kryzysu wiary.

Ile jest tragedii dziecięcych związanych z tym, że rodzice wybierają inny sposób świętowania niedzieli czy uroczystości niż ten, który należy do normalnego życia katolickiego. Ile jeszcze większych tragedii dzieci i młodzieży wynika z tego, że ich rodzice postanawiają w pewnym momencie przerwać wspólne życie i każdy z nich idzie własną drogą i uważają, że wszystko jest załatwione, jeżeli sąd przypisze, ile dni dziecko będzie mogło spędzić z matką czy z ojcem. A to dzieci są największą ofiarą tragedii rozpadu małżeństwa – mówił abp Jędraszewski.

W Zakopanem trwa 392. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, którego głównym zagadnieniem jest katecheza. W poniedziałek pod Wielka Krokwią odbyła się uroczysta msza z udziałem biskupów w 25. rocznicę VI pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.

autor: Szymon Bafia