Jarosław Sellin podkreślił, że decyzja o zmianie na stanowisku prezesa TVP bardzo go zaskoczyła. - Nie potrafię skomentować, bo nie znam przyczyn - podkreślił wiceminister. - Jeżeli taka decyzja została podjęta i uznano, że nowym prezesem powinien być Mateusz Matyszkowicz to uważam, że to dla telewizji publicznej bezpieczny wybór - zaznaczył.

- Jest to naturalne przekazanie pałeczki osobie bardzo doświadczonej, człowiekowi, który kierował dotąd wszystkimi kanałami tematycznymi bliskimi mojemu resortowi - mówił Sellin.

Wskazał, że Matyszkowicz nadzorował prace TVP Kultura i TVP Historia. - Są to kanały bardzo misyjne, które wykonują znakomitą pracę i w związku z tym współpraca mojego resortu z panem Matyszkowiczem zawsze była bardzo intensywna i ciekawa - zauważył wiceminister.

Dwukrotny prezes TVP

Jacek Kurski objął po raz pierwszy stanowisko szefa TVP w styczniu 2016 r. 2 sierpnia tego samego roku został odwołany przez Radę Mediów Narodowych, która jednak po kilku godzinach wycofała się z tej decyzji. Ponownie wybrany został na szefa Telewizji Polskiej 12 października 2016 r. Był na jej czele do marca 2020 r., gdy znów został odwołany przez RMN. Został wówczas doradcą zarządu TVP.

W maju 2020 r. wszedł ponownie w skład zarządu telewizji, a w 24 lipca 2020 r. został pełniącym obowiązki prezesa. 7 sierpnia RMN ponownie wybrała go szefem TVP.

Mateusz Matyszkowicz jest członkiem zarządu TVP od kwietnia 2019 roku. Jak podało i.pl, po odwołaniu Kurskiego zarząd będzie jednoosobowy.

