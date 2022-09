W środę o godz. 11:00 na komisji spraw zagranicznych ma się odbyć pierwsze czytanie trzech projektów uchwały ws. reparacji: autorstwa PiS, KO i PSL. Po południu zaplanowano na posiedzeniu plenarnym Sejmu debatę ws. projektów.

Reklama

W projekcie PiS napisano, że "należycie reprezentowane Państwo Polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec Państwa Niemieckiego". "Rzeczpospolita Polska nigdy nie otrzymała rekompensaty za straty osobowe oraz materialne spowodowane przez Państwo Niemieckie. Nigdy nie otrzymała też zadośćuczynienia za ogrom krzywd wyrządzonych Polskim Obywatelom" - głosi projekt uchwały PiS.

Projekt klubu KO

Klub KO złożył projekt uchwały, w którym domaga się wystąpienia o reparacje zarówno od Niemiec, jak i od Rosji. Z kolei w uchwale autorstwa PSL napisano, że Sejm wzywa Radę Ministrów "do podjęcia wszelkich działań na arenie międzynarodowej mających na celu uzyskanie od Republiki Federalnej Niemiec zadośćuczynienia za straty poniesione w wyniku II wojny światowej". Uchwała wzywa także rząd do przedstawienia harmonogramu postępowania w tej sprawie.

Fogiel na wspólnej konferencji z rzecznikiem rządu Piotrem Müllerem przed posiedzeniem Sejmu powiedział, że PiS chce, by izba potwierdziła obowiązywanie uchwały Sejmu z 2004 roku dotyczącej tego, że Polsce należą się reparacje od Niemiec.

Reklama

- Chcemy, żeby parlament - mam nadzieję, że jednogłośnie - wezwał rząd Republiki Federalnej Niemiec do wypłacenia Polsce reparacji. Tego typu gesty są niezwykle istotne w sferze międzynarodowej, prowadzimy tę kampanię reparacyjną, nacisk na stronę niemiecką z każdej strony jest konieczny - powiedział rzecznik PiS.

Trzy projekty uchwał

Rzecznicy PiS i rządu byli pytani, jak odnoszą się do projektu KO na temat reparacji. Fogiel zaznaczył, że swój projekt złożył też klub PSL-KP i procedowane będą wszystkie trzy projekty uchwał. Dodał jednocześnie, że w projekcie KO "uderzyła go jedna rzecz - dorzucanie teraz tematu Rosji". Fogiel mówił, że nikt nie ukrywa, że Rosja również spowodowała w Polsce niesamowite straty i nikomu nie przychodzi do głowy, by jej bronić, ale spoglądając chronologicznie to jednak Niemcy wywołały II wojnę światową i ponoszą główną odpowiedzialność. Poza tym, jak mówił Fogiel, dzisiaj mamy kompleksowy raport nt. strat poniesionych przez Polsce w wyniku wojny i okupacji niemieckiej.

Rzecznik PiS ocenił, że podnoszenie teraz przez opozycję tematu reparacji od Rosji ma sprawę odszkodowań od Niemiec "nieco rozmyć, żeby do odpowiedzialności Niemiec dorzucić dodatkowe tematy". - Więc znowu mamy opozycje, która ma problem z jednoznacznym domaganiem się od Niemiec reparacji - powiedział Fogiel.

Reklama

Müller przypomniał, że gotowy jest raport dot. reparacji od Niemiec i to państwo jest dzisiaj członkiem UE wyznającym zasady praworządności. - Siłą rzeczy możliwość uzyskania reparacji ze strony niemieckiej wydaje się dużo, dużo wyższa niż od strony rosyjskiej, które też są należne - powiedział Müller.

Harmonogram

Rzecznik rządu pytany był o harmonogram działań ws. reparacji. Przypomniał, że - na zlecenie premiera - MSZ przygotowuje obecnie notę dyplomatyczną do rządu niemieckiego. Jak zaznaczył, nota niebawem zostanie wysłana do strony niemieckiej.

Müller podkreślił, że "żaden rozsądny kraj nie pokazuje wszystkich elementów strategii dyplomatycznej w zakresie negocjacji". - To właśnie jest ta możliwość wyprzedzenia niektórych działań czy zaskoczenia drugiej strony, jeśli chodzi o np. sojusze i państwa, które by mogły nam tu też pomagać czy organizacje międzynarodowe i takich rzeczy nie wykłada się na stół w czasie negocjacji dyplomatycznych - powiedział Müller.

1 września w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota tych strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł. Dzień później wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk przekazał raport niemieckiemu koordynatorowi do spraw współpracy z Polską Dietmarowi Nietanowi. Jak informowali przedstawiciele rządu w ciągu kilku tygodni ma być też przygotowana i wysłana do Niemiec oficjalna nota dyplomatyczna.

Karol Kostrzewa, Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Grzegorz Bruszewski