Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które do sobotniego wieczora mogą wystąpić w województwie zachodniopomorskim oraz w części województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. IMGW prognozuje tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Reklama

SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROGNOZĘ POGODY>>>

Ostrzeżenia hydrologiczne

Natomiast w części województwa podkarpackiego IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami deszczu. Prognozowany jest tam deszcz o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, suma opadów od 35 do 50 mm. Alert obowiązuje od sobotniego wieczora do godz. 11 w niedzielę.

W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu IMGW wydał także ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia. Prognozowane są tam wzrosty poziomu wody, punktowo do strefy stanów wysokich. "W miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny" - poinformowano. Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Reklama

Autor: Marcin Chomiuk