Jak przekazała PAP Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Polska nadal znajduje się w zasięgu niżu, za sprawą którego do Polski napływają chłodniejsze i wilgotne masy powietrza z północnego wschodu.

Prognoza pogody na podniedziałek

Poniedziałek będzie typowo jesienny. Pochmurno i deszczowo będzie w całym kraju. Na przejaśnienia mogą liczyć jedynie mieszkańcy południowego wschodu Polski, ale i tam wychodząc z domu trzeba pamiętać o zabraniu parasola. Na zachodzie i północy prognozowane są burze, w których może spaść do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr w porywach będzie dochodził do 65 km/h. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 10 do 16 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich termometry wskażą maksymalnie około 7 stopni. Wiatr zachodni i północny zachodni, miejscami będzie porywisty - powiedziała Grażyna Dąbrowska. Synoptycy IMGW spodziewają się niewielkiej poprawy pogody w drugiej połowie tygodnia. Od czwartku do soboty ma być mniej opadów i więcej słońca.

autor: Marek Szczepanik