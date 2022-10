W środę przez cały dzień będzie pochmurno, lokalnie możliwe są rozpogodzenia, głównie na zachodzie kraju. Na przeważającym obszarze kraju będzie padał deszcz.

Reklama

Niebezpiecznie w Tatrach

W Tatrach przelotnie oprócz deszczu będzie padał deszcz ze śniegiem, zrobi się też znacznie chłodniej – powiedział synoptyk.

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 9 st. C w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie do 13 st. C na południowym zachodzie.

Reklama

Wiatr będzie umiarkowany i porywisty z północnego zachodu, nad morzem silny w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północny.

W Sudetach porywy wiatru mogą osiągnąć do 65 km/h, w Tatrach do 85 km/h. Ponadto w Tatrach lokalnie mogą występować zawieje i zamiecie śnieżne – podsumował synoptyk.

Aktualna pogoda, prognoza pogody>>>

Autorka: Agnieszka Gorczyca