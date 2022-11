Według nieoficjalnych informacji wynika, że w piątek po godzinie 6 rano młody mężczyzna miał rzucić nieznanym przedmiotem w budynek Sądu Rejonowego w Nysie. Rzeczniczka nyskiej policji potwierdza jedynie, że zatrzymano 30-letniego mężczyznę. Jednocześnie odmówiła informacji, czym był przedmiot, którego miał użyć zatrzymany.

Koktajl Mołotowa?

Nie mogę w tej chwili potwierdzić, czy był to tak zwany koktajl Mołotowa, czy cokolwiek innego. Jedyne, co mam do przekazania, to, że zatrzymano 30-letniego mężczyznę. Sprawę przejęła prokuratura w Opolu - powiedziała PAP Rudkowska.

Oficer dyżurny KW Państwowej Straży Pożarnej w Opolu powiedział PAP, że strażacy w piątek nie prowadzili żadnych działań na terenie nyskiego sądu.

