Zgodnie z zarządzeniami szefa rządu stopnie alarmowe obejmują całą Polskę, a stopień BRAVO również polską infrastrukturę energetyczną mieszczącą się poza granicami kraju. Stopnie obowiązują do 28 lutego 2023 roku, do godz. 23.59.

MSWiA: Stopień ma charakter prewencyjny

BRAVO to drugi w czterostopniowej skali stopień alarmowy. Można go wprowadzić, jeśli istnieje zwiększone i przewidywalne zagrożenie zdarzeniem o charakterze terrorystycznym. MSWiA podkreśla, że stopień ma charakter prewencyjny. Związany jest z aktualną sytuacją geopolityczną w regionie, czyli atakami hybrydowymi prowadzonymi przez Federację Rosyjską i Białoruś względem Polski i innych krajów Unii Europejskiej, a także z konsekwencjami zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę.

Z kolei CHARLIE-CRP został wprowadzony po to, aby przeciwdziałać zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Tak wysoki stopień alarmowy - trzeci z czterech możliwych - obowiązuje w kraju po raz pierwszy. Premier wprowadził go 21 lutego. Wcześniej, od połowy lutego, obowiązywał pierwszy stopień ALFA-CRP.

"Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb"

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności - podkreśla MSWiA. Premier wprowadza je na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. W przypadku stopnia BRAVO do zadań służb należy m.in. wzmożona kontrola dużych skupisk ludzi, obiektów użyteczności publicznej i innych obiektów mogących stać się celem ataków terrorystycznych. Umundurowani funkcjonariusze i żołnierze zabezpieczający miejsca, które mogą stać się celem, mają obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych. Wśród zadań administracji jest też wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.

W stopniu alarmowym CHARLIE-CRP trzeba natomiast zapewnić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania poszczególnych instytucji. Należy też się przygotować do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów. Podczas obowiązywania stopnia alarmowego należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń - przypomina MSWiA.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopni alarmowych zależy również od czujności obywateli. Nie lekceważ żadnej informacji o zagrożeniu! Natychmiast powiadom służby dzwoniąc na numer tel. 112 - apeluje resort spraw wewnętrznych.

Autorka: Agnieszka Ziemska