- W dalszym ciągu poszukujemy 36-latki, która wpadła do rzeki Wieprz w powiecie lubartowskim. Na miejscu są policjanci oraz strażacy, którzy na łodzi przeczesują koryto rzeki. Dziś do poszukiwań dołączył wojskowy śmigłowiec - powiedziała mł. asp. Małgorzata Skowrońska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Do nieszczęśliwego wypadku doszło ok. godz. 14:00 w piątek w miejscowości Chlewiska niedaleko Lubartowa. Z relacji świadków wynika, że kobieta ratowała dziecko, które wpadło do rzeki. Po blisko dwóch godzinach wyłowiono z wody 10-letniego chłopca, który trafił do szpitala. W sobotę policja przekazała, że dziecko zmarło pomimo udzielonej pomocy.

Piotr Nowak