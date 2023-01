Jak podało w poniedziałek rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, 14-latek został potrącony przed godz. 18 przez pociąg PKP Intercity. W wyniku zdarzenia występowały utrudnienia w ruchu kolejowym, wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

Reklama

Utrudnienia w ruchu trwały do godz. 20.16. Jak podały Koleje Śląskie, w tym czasie odwołano jeden popołudniowy pociąg tego przewoźnika z Katowic do Chałupek od Wodzisławia Śląskiego oraz jeden wieczorny – na pełnej trasie. Nie pojechał też skład wracający z Chałupek do Katowic.