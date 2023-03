To co się zadziało w tej chwili w stacji TVN jest kolejnym akordem tej wielkiej akcji, która ma oderwać Polaków od wspólnoty narodowej, od wartości tradycyjnych, od wartości związanych z Kościołem. Wzięli na celownik Jana Pawła II, autorytet, osobę która jest symbolem tych wartości, po to żeby cała reszta tej konstrukcji mogła się zawalić. Bo o to chodzi tak naprawdę działaczom liberalnym i lewicowym - powiedział rzecznik rządu w TVP Info.

Według niego, od wielu lat, jeśli popatrzeć na młode pokolenie, na "osoby, które nie pamiętają bezpośrednio Jana Pawła II, to niestety przez wiele lat prowadzone działania ze strony lewicowych organizacji pozarządowych, mediów, które obrzydzają Kościół, wspólnotę rodzinną, to wszystko ma destrukcyjny wpływ na odbiór i percepcję społeczną".

Reportaż o Janie Pawle II

W poniedziałek TVN24 wyemitowało reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" poświęcony kwestii tego, co papież Jan Paweł II wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży. Opisane zostały w nim przypadki trzech księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły. W reportażu pojawiły się również wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II".

autor: Rafał Białkowski