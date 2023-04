Jakub Sawicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu poinformował, że podejrzany był klientem jednej z siłowni w Elblągu.

Reklama

Typowanie ofiar

Bardziej niż sport interesowały go portfele osób, z którymi dzielił sprzęt do ćwiczeń. Najpierw typował ofiary pod kątem zamożności, później zakradał się do szatni i przeszukiwał ich portfele. Zabierał różne kwoty, od kilkuset złotych do nawet kilku tys. zł - wskazał.

Reklama

Mężczyzna działał od ubiegłego roku. Policjanci udowodnili mu siedem kradzieży. Został zatrzymany i osadzony w areszcie śledczym. Był poszukiwany przez sąd. Miał do odbycia karę 65 dni pozbawienia wolności za przywłaszczenie. Teraz dodatkowo odpowie za kradzieże. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia.

Autorka: Agnieszka Libudzka