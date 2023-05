W lipcu ub. roku 14-latka została wciągnięta do samochodu kierowanego przez 39-letnią wówczas Paulinę K. W zdarzeniu brali udział także 17-letni w tym czasie Alan O. i troje nieletnich. Jak ustalili śledczy, po przewiezieniu do podpoznańskich Złotnik, 14-latka była poniżana i została zgwałcona ze szczególnym okrucieństwem. Motywem sprawców miał być dług w wysokości 20 zł za uszkodzoną grzałkę do e-papierosa.

Akt oskarżenia

W kwietniu poznańska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia, przeciwko Paulinie K. i Alanowi O., którzy odpowiedzą za uprowadzenie, pozbawienia wolności i brutalne zgwałcenie małoletniej pokrzywdzonej, a także utrwalanie telefonami komórkowymi treści pornograficznych. Dodatkowo Paulina K. odpowie także za prowadzenie samochodu bez uprawnień oraz groźby wrzucenia do bagażnika i pobicia adresowane wobec nieletniego znajomego pokrzywdzonej. Jak informowała prokuratura, oskarżeni częściowo przyznali się do winy, umniejszając swój udział w zarzucanych im przestępstwach.

Nieletni uczestnicy porwania, którzy w chwili zdarzenia mieli 13 i 14 lat, po zatrzymaniu zostali odizolowani. W poniedziałek poznański sąd rodzinny wydał postanowienie w ich sprawie i zdecydował o zastosowaniu wobec Szymona M. i Marzeny G. „środka poprawczego w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym o wzmożonym nadzorze wychowawczym”.

Zgodnie z postanowieniem sądu, Szymon M. i Marzena G. mają przebywać w zakładzie poprawczym do ukończenia przez nich pełnoletności.

autor: Anna Jowsa