Prokuratorskie śledztwo w tej sprawie było prowadzone od września 2019 roku. Duchowny został zatrzymany 18 stycznia 2022 roku.

Gwałt na parafiance

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach postawiła mu zarzut, że od października 2018 do lutego 2019 w swoim samochodzie doprowadził kilkakrotnie pokrzywdzoną kobietę przemocą polegającą na szarpaniu, przytrzymywaniu za ręce i przyciskaniu własnym ciałem do obcowania płciowego oraz do poddania się innym czynnościom seksualnym.

Duchowny nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. "Złożone przez niego wyjaśnienia nie znalazły potwierdzenia w zebranym materiale dowodowym" – informowała prokuratora.

Akt oskarżenia

W czerwcu 2022 roku do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie, a w grudniu ubiegłego roku ruszył proces księdza. Sprawa toczyła się z wyłączeniem jawności, jak większość podobnych o charakterze nadużyć seksualnych.

Jak dowiedziała się PAP, Sąd Rejonowy w Siedlcach skazał księdza na karę pięciu lat pozbawienia wolności. Orzekł też pięć lat zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej i zobowiązał go do zapłacenia 150 tys. zł. tytułem zadośćuczynienia.

Wyrok "słuszny", choć nieprawomocny

Prokuratura oceniła ten wyrok jako słuszny- powiedziała PAP prokurator Krystyna Gołąbek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Wyrok jest nieprawomocny.

Jak informowały media ksiądz przyjął święcenia kapłańskie w 2015 roku, po czym jako wikariusz pełnił posługę m.in. w parafii w Drelowie(lubelskie) oraz w Łosicach(mazowieckie).

Autorka: Aleksandra Kuźniar