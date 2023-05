Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lidia Tkaczyszyn poinformowała w niedzielę PAP, że w sobotę wieczorem w Legnicy w parku nad rzeką znaleziono ciało człowieka.

Ciało było w znacznym stopniu rozkładu i zostało zawinięte w materiał. Zaprzeczam informacjom podawanym przez niektóre media, że to ciało noworodka. Z powodu rozkładu trudno było ustalić na miejscu wiek tego człowieka, więc nie mogę potwierdzić, że to ciało starszego dziecka. Wiek ustali dopiero sekcja zwłok zaplanowana na wtorek - powiedziała prokurator.

Dodała, że czynności w tej sprawie trwały przez całą noc, a prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa. Sekcja zwłok ma pozwolić na ustalenie przyczyny śmierci.

Jak się nieoficjalnie podaje serwis lca.pl, są to zwłoki około sześcioletniego dziecka. Makabrycznego znaleziska dokonały dzieci bawiące się na brzegu Kaczawy. Jeden ze świadków relacjonował, że dzieci zainteresował duży rój much, dlatego poszły sprawdzić, co jest w tym miejscu.