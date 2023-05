Aż 40 proc. Polek i Polaków deklaruje wysokie obciążenie kosztami zakupu leków. To najwięcej w całej UE. Żeby to się zmieniło, nie wystarczy rozszerzyć listy uprawnionych do ryczałtu, potrzebna jest hojniejsza refundacja farmaceutyków dla każdego.

Mocną stroną demokracji jest to, że politycy muszą walczyć o głosy wyborców, a przy okazji zdarza im się rozwiązać jakiś istotny problem społeczny. Prawo i Sprawiedliwość podczas swojej ostatniej konwencji programowej złożyło kilka konkretnych obietnic, wśród których przynajmniej jedna jest trafiona. Mowa o bezpłatnych lekach dla osób w wieku poniżej 18. i powyżej 65. roku życia.