O szczegółach zdarzenia poinformował rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dariusz Sienicki. Jak podał, we wtorek rano do odprawy w kierunku wyjazdowym na przejściu z Białorusią w Terespolu stawiło się dwoje dorosłych - kobieta i mężczyzna - oboje to obywatele Federacji Rosyjskiej - razem z trójką dzieci. Jedno z nich miało paszport rosyjski, a dwójka dzieci paszporty Szwecji.

Reklama

Podczas prowadzonej odprawy kierujący BMW mężczyzna oddalił się z tego miejsca i pojechał w stronę Białorusi na most graniczny przez Bug. Staranował szlaban i przejechał przez kolczatkę, przebijając opony w kołach pojazdu – opisał rzecznik.

Reklama

Dodał, że na moście granicznym kobieta z trójką dzieci pobiegła w stronę Białorusi, natomiast mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy SG. - Obecnie prowadzone są wobec niego czynności. Będzie odpowiadać za próbę siłowego przekroczenia granicy państwowej oraz zniszczenia mienia - powiedział kpt. Sienicki.

Jak wyjaśnił, prawdopodobnie zachowanie tych osób wynikało z tego, że dwójka dzieci posiadających paszporty szwedzkie miała zakaz opuszczania terytorium Szwecji.

Gabriela Bogaczyk