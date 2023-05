Reklama

500 plus: Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Obecny okres rozliczeniowy 500 plus kończy się dziś. Oznacza to, że jeszcze tylko kilka godzin zostało, by złożyć wniosek na nowy okres rozliczeniowy, tak by nie mieć długiej przerwy w przelewach środków. Jak przypomina ZUS, jeśli rodzice wypełnią odpowiedni wniosek do końca maja, to pieniądze dostaną do 31 lipca z wyrównaniem od czerwca.

W lepszej sytuacji są ci, którzy pomyśleli o złożeniu wniosku o 500 plus jeszcze w kwietniu. Oni świadczenie otrzymają bez przerwy.

Wniosek o 500 plus. Gdzie go złożyć?

Co trzeba zrobić, by złożyć wniosek o 500 plus? Jak podaje ZUS, wniosek o świadczenie wychowawcze i załączniki do wniosku można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Są trzy sposoby.Za pośrednictwem:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

portalu Emp@tia

bankowości elektronicznej.

W przypadku tej ostatniej do dyspozycji są następujące banki: Alior Bank S.A, Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A, BNP Paribas S.A, BPS S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., VeloBank S.A. (poprzednio Getin Noble Bank S.A.), ING Bank Śląski S.A, mBank S.A., Millennium S.A, Nest Bank S.A, PEKAO S.A., Santander, SGB-Bank S.A., SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK Progres, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta, SKOK Stefczyka, SKOK Szopienice, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik.

Wniosek o 500 plus: Jakie dane są potrzebne?

Do wypełnienia wniosku o 500 plus potrzebne są jedynie podstawowe dane wnioskującego oraz dzieci, w tym PESEL.

ZUS przypomina, by podczas składania wniosku upewnić się, że wpisany PESEL dziecka i numer rachunku bankowego, na które ma wpływać świadczenie, są poprawne. Te błędy mogą bowiem mieć wpływ na opóźnienie przelewu 500 plus.

Wniosek o 500 plus: Co jeśli we wniosku jest błąd?

Co zrobić, jeśli we wniosku o 500 plus popełniło się błąd? Jak podaje ZUS: „Jeśli wysłałeś już wniosek o świadczenie wychowawcze i chcesz go skorygować, złóż wniosek ponownie i wprowadź poprawne dane”.