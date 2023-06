Reklama

Najnowsza prognoza pogody IMGW nie pozostawia złudzeń – na południu Polski zachmurzenie nadal będzie duże i mogą pojawiać się burze. Przelotne opady deszczu będą psuły humory także mieszkańcom wschodniej części kraju. Jaka dokładnie będzie pogoda w długi czerwcowy weekend?

Pogoda w długi weekend: Prognoza na Boże Ciało

Najładniejsza pogoda – słonecznie i ciepło - będzie dziś na północy, w centrum i na zachodzie Polski. Temperatura maksymalna wyniesie tam od 25°C do 29°C.

Zdecydowanie mniej przyjemnie będzie na południu i południowym wschodzie. Prognozowane są tam przelotne opady deszczu, a także burze z ulewnymi opadami do 20 mm (na południu Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia nawet do 30 mm). Wiatr w czasie burz może osiągać do 65 km/h. Temperatura wyniesie od 19°C do 24°C.

Prognoza na piątek, 9 czerwca

Jak podaje IMGW, "w piątek strefa z przelotnymi opadami deszczu obejmie niemal cały kraj. Padać nie będzie tylko nad morzem”. Burze nadal będą możliwe na południu i na wschodzie Polski. Mogą im towarzyszyć ulewy i porywy wiatru do 65 km/h.

Najzimniej będzie na południu kraju i nad samym morzem - od 16°C do 22°. Najcieplej natomiast na zachodzie, gdzie lokalnie termometry mogą wskazywać nawet 30°C.

Pogoda na długi weekend: Deszczowo-burzowa sobota

10 czerwca w sobotę padać nie będzie jedynie na północnym zachodzie Polski. Na pozostałym obszarze prognozowany jest deszcz oraz miejscami burze.

Temperatura zacznie delikatnie spadać. "Najcieplej w centrum i na zachodzie Polski, do 25-27°C, na pozostałym obszarze od 19°C do 24°C, a nad morzem i na Podhalu od 15°C do 18°C” – podaje IMGW.

Prognoza pogody na niedzielę: Słoneczniej, ale zimniej

W niedzielę opady deszczu przeniosą się tylko na południowy wschód kraju. Nie powinny im już towarzyszyć burze. W pozostałej części kraju będzie natomiast słonecznie.

Zauważalną zmianę przyniesie temperatura, która na Podhalu spadnie do około 15°C. Najcieplej znów będzie na zachodzie – do 24°C.