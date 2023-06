Póki co miały zapaść cztery takie decyzje, na ten tydzień wyznaczone są już kolejne wokandy, podczas których sędziowie będą musieli zmierzyć się z podobnym problemem.

Orzeczenia mają charakter precedensowy i stanowią kolejną odsłonę sporu między tzw. starymi i nowymi sędziami SN.

To podłożenie ładunku wybuchowego pod postępowania kasacyjne – mówi jeden z tzw. starych sędziów SN. Od sędziów słyszymy również, że to kolejny znaczący krok na drodze wiodącej ku przywróceniu praworządności. Przewidują, że może to zapoczątkować działania sądów w całej Polsce, które będą mogły powoływać się na rozstrzygnięcia SN, decydując o konieczności wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem.

Z kolei wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł nazywa działania SN nihilizmem prawnym o podłożu politycznym.

