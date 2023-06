"Do Polski znad Niemiec zbliża się strefa burz i opadów. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią dziś wieczorem na zachodzie kraju (wiatr w porywach do 90 km/h, opady do 30 mm). W nocy strefa burz przemieści się nad centrum kraju" - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Opady i burze dotrą nad ranem do województw centralnych - informuje IMGW. Czeka nas kilkudniowe ochłodzenie i pogorszenie pogody.

We wtorek czekają nas przelotne opady deszczu i burze – najintensywniejsze w centrum i na wschodzie. Temperatura maksymalna na ogół od 20°C do 24°C. Wiatr umiarkowany, porywisty - informuje IMGW.

IMGW przewiduje przelotne opady deszczu i lokalne burze na w środę i w czwartek. Temperatura maksymalna od 19°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Od piątku będzie cieplej. Temperatura maksymalna od 24°C do 29°C. Wiatr słaby, zmienny - informuje.

Burze z gradem i gwałtowne ulewy. Niepokojące prognozy na weekend

Prognoza pogody na weekend

W sobotę i niedzielę w całym kraju będą występować przelotne opady deszczu i burze. W sobotę będzie nieco cieplej niż w piątek – od 25°C do 31°C. W niedzielę ponownie ochłodzenie. Temperatura maksymalna wyniesie do 26°C.