Zmiany dla wędkarzy. Co określają nowe przepisy?

Wchodzące w najbliższy czwartek przepisy dotyczące wędkowania określają:

zasady amatorskiego połowu ryb

wzory kart: karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego, a także wysokość opłat za wydanie tych dokumentów

organizację społeczną, która jest uprawniona do przeprowadzenia egzaminu z zakresu ochrony i połowu ryb

szczegółowe zasady ochrony i połowu ryb.

Karta wędkarska i karta łowiectwa podwodnego w 2023 roku

Karta wędkarska to dokument uprawniający do uprawiania amatorskiego połowu ryb przy użyciu wędki. Natomiast posiadanie karty łowiectwa podwodnego uprawnia do uprawiania amatorskiego połowu ryb kuszą. W nowym rozporządzeniu podane są nowe wzory obu kart. Jednak wcześniej wydane dokumenty nadal są ważne.

W obecnych wzorach kart nie ma miejsca na informację o miejscu zamieszkania. Karta wędkarska może być wydana osobie, która ukończyła 14. rok życia, zaś kartę łowiectwa podwodnego mogą otrzymać wyłącznie osoby pełnoletnie.

Ile kosztuje karta wędkarska w 2023 roku?

Opłata za wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego wynosi 10 zł. Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej posiadaniem takiego dokumentu. Aby móc je otrzymać, trzeba zdać egzamin w zakresie ochrony i połowu ryb. Organizacjami społecznymi posiadającymi uprawnienia do przeprowadzania tego typu egzaminów są obecnie m.in. lokalne koła Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW). Egzamin jest oddzielnie płatny.

Według nowego rozporządzenia egzaminy będzie można zdawać przed dowolną komisją w kraju. Dotychczas osoba ubiegająca się o wydanie karty wędkarskiejlub karty łowiectwa podwodnego musiała zgłosić się do komisji właściwej terenowo dla jej miejsca zamieszkania.

Amatorski połów ryb wędką i kuszą od 27 lipca

Aby móc łowić ryby przy pomocy wędki, należy posiadać kartę wędkarską. Ten wymóg nie dotyczy osób poniżej 14, roku życia, które łowią ryby pod opieką osoby dorosłej posiadającej ten dokument. W nowym rozporządzeniu określono zasady amatorskiego połowu wędką, w tym np.:

ilość haczyków na wędce,

informację o nie stosowaniu światła do lokalizacji i wabienia ryb,

maksymalną powierzchnię siatki wędkarskiej służącej do pozyskiwania ryb (która wynosi maksymalnie 1 m x 1 m) oraz wielkość jej oczek (minimum 5 mm)

Podane są także wytyczne dotyczące amatorskiego połowu ryb wędką pod lodem.

Natomiast do amatorskiego połowu ryb kuszą wymagane jest posiadanie karty łowiectwa podwodnego. Rozporządzenie podaje szczegółowe zasady takiego połowu m.in.:

połów przeprowadzany jest w porze dziennej (godzinę po wschodzie i godzinę przed zachodem słońca)

miejsc połowu, które muszą być zlokalizowane poza wyznaczonymi kąpieliskami

kusza podczas połowu powinna być całą zanurzona w wodzie.

Amatorki połów ryb: Jakie jeszcze kwestie porusza nowe rozporządzenie?

Wchodzące rozporządzenie wprowadza także przepisy dotyczące m.in.:

ustanowienia wymiarów ochronnych dla podanych gatunków ryb i raków

rybackich narzędzi połowowych

obwodów rybackich, obrębów hodowlanych i ochronnych.

Rozporządzenie zostało ogłoszone 19 lipca 2023 roku, a jego przepisy obowiązują po upływie 7 dni od daty ogłoszenia, czyli 27 lipca 2023.