W piątek 21 lipca został ogłoszony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jakie badanie od sierpnia zostanie włączone do listy badań finansowanych w ramach NFZ?

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – AOS

Leczenie w trybie ambulatoryjnym odbywa się między innymi w poradniach specjalistycznych. Polega ona na tym, że pacjent przychodzi na konkretne badania lub zabiegi. Natomiast nie musi przebywać w szpitalu przez całą dobę. Wszelkie leki i inne wyroby medyczne, a także przeprowadzane badania w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczeń gwarantowanych są finansowane w ramach NFZ.

Do gwarantowanych świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zalicza się między innymi: porady specjalistyczne, badania diagnostyczne, a także różnego rodzaju świadczenia ambulatoryjne, takie jak na przykład: dializa, tlenoterapia w warunkach domowych czy też opieka kompleksowa poza zawale mięśnia sercowego. Oczywiście lista świadczeń jest znacznie dłuższa.

Badanie nasienia, czyli seminogram

Do tego grona ma od sierpnia dołączyć kolejne badanie - tzw. seminogram, czyli podstawowe badanie nasienia u mężczyzn. Seminogram - inaczej nazywany spermiogramem - jest badaniem, które pozwala na laboratoryjną analizę jakości nasienia. Jego celem jest ocena plemników, wydzieliny prostaty oraz pęcherzyków nasiennych. Jest to jedno z najlepszych badań do oceniania płodności mężczyzn oraz określenie szans na poczęcie potomstwa.

Wskazaniem do wykonania badania nasienia jest okres minimum roczny, w którym staranie się o potomstwo nie przyniosło pożądanego efektu. Seminogram (spermiogram) jest wykonywany w celu ustalenia przyczyn niepłodności jak również w celu wykluczenia lub potwierdzenia ojcostwa.

Seminogram w pakiecie świadczeń gwarantowanych

Badanie nasienia jest uważane za jeden z najważniejszych elementów procesu diagnostycznego w przypadku męskiej niepłodności. Od sierpnia ma ono zostać wprowadzone jako finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.