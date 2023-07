Reklama

Nowe zasady wystawiania recept: Kogo dotyczą?

Nowe zasady będą obowiązywały wyłącznie w przypadku pacjentów, którzy otrzymują receptę na leki zawierające substancje psychotropowe, odurzające, a także prekursory kategorii 1. Do tych ostatnich zalicza się substancje chemiczne, które potencjalnie mogą zostać wykorzystane do produkcji narkotyków. Zatem wszyscy pacjenci zażywający tego typu leki będą musieli zastosować się do nowo wprowadzonych przepisów. Podobnie jak lekarze specjaliści, którzy będą te recepty wypisywać.

Reklama

Wystawianie recept: Co dokładnie się zmieni?

Od 2 sierpnia recepty na preparaty zawierające substancje psychotropowe, odurzające oraz prekursory kategorii 1 będą mogły być wystawione bez badania pacjenta wyłącznie wtedy, gdy od ostatniego badania minęło maksymalnie 3 miesiące. Po upływie tego terminu zanim recepta zostanie wystawiona, lekarz będzie zobowiązany zbadać pacjenta, by stwierdzić, czy dany lek w takiej dawce jest nadal potrzebny.

Reklama

Zgodnie z najnowszymi zmianami pacjent może otrzymać maksymalnie 3 recepty na preparaty zawierające substancje psychotropowe, środki odurzająca lub prekursory kategorii 1 na czas ich stosowania nie większy niż 90 dni łącznie.

Do wystawiania recepty na wcześniej wymienione leki będzie wymagane także dokonanie weryfikacji przez lekarza. Weryfikacja będzie przeprowadzona za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Alternatywą do weryfikacji za pośrednictwem platformy jest przeprowadzenie wywiadu z pacjentem.

Dlaczego wprowadzono zmiany dotyczące recept?

Ograniczenie wystawiania recept na wyżej wymienione preparaty według Ministerstwa Zdrowia zapewni większe bezpieczeństwo dla życia i zdrowia pacjentów. Dotychczas na rynku - jak podaje resort - istniało wiele podmiotów, które wystawiały płatne recepty na różnego rodzaju substancje, w tym również na substancje wymienione wcześniej bez weryfikacji stanu pacjenta.