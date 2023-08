Synoptyk przekazał, że we wtorek (15 sierpnia) temperatura maksymalna wyniesie do 35 st. C., a nie wykluczone, że może być i więcej. Najgoręcej będzie w centralnej części kraju.

Na Mazowszu i w Warszawie będzie właśnie 35 st. C, pełne słońce i praktycznie zero chmur - podkreślił Walijewski.

We wtorek temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni C. na Helu, przez 27-28 st. C. na zachodnim wybrzeżu kraju. W pozostałej część będzie powyżej 30 st. C., a w centrum 35 st. C.

Z wtorku na środę czeka nas kolejna tropikalna noc. Temperatura minimalna wyniesie do 21-22 st. C w centrum - podkreślił Walijewski.

autorka: Marta Stańczyk