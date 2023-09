W poniedziałek 25 września na odcinku drogi wojewódzkiej nr 604 między miejscowościami Ruskowo a Przeździęk Wielki (woj. warmińsko-mazurskie) rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe Route 604. Na tym odcinku drogi znajduje się tzw. DOL - Drogowy Odcinek Lotniskowy, czyli odcinek drogi zaprojektowany tak, by w razie potrzeby mógł służyć jako miejsce lądowania samolotów wojskowych - np. po zniszczeniu ich macierzystej bazy w warunkach wojennych.

Jak podkreślono w komunikacie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ćwiczenie z wykorzystaniem DOL jest pierwszym od dwóch dekad. W poniedziałek lądowanie na odcinku drogi przeprowadzili m.in. piloci myśliwców F-16 - w tym Inspektor Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak, a także oraz. gen. bryg. pil. Tomasz Jatczak, dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, płk pil. Piotr Iwaszko, zastępca dowódcy 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, płk pil. Mariusz Wiączkowski- dowódca 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego, płk pil. Krzysztof Stobiecki - dowódca 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego. W ćwiczeniu wziął także udział zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pilot Dariusz Malinowski.

W poniedziałek ćwiczenie obserwowali także Szef Sztabu Generalnego WP gen. Rajmund Andrzejczak oraz Dowódca Generalny RSZ gen. Wiesław Kukuła. Jak podkreślono w opublikowanym na Twitterze komunikacie SGWP, w ćwiczeniu poza lotnikami udział bierze także służba inżynieryjno-lotniczej, wojskowa straż pożarna, logistycy, żandarmeria wojskowa, WOT oraz JTAC - żołnierze specjalnie wykwalifikowani żołnierze, którzy z ziemi koordynują działania lotnictwa wspierającego wojska lądowe.

"DOL są jednym ze sposobów na zwiększenie przeżywalności sił powietrznych. Na odpowiednio przygotowanym odcinku drogi można wylądować, odtworzyć gotowość bojową i wystartować. Oczywiście to mogą być bardzo krótkie epizody, nikt nie mówi o stacjonowaniu na nich. Ale takie zdolności dają efekt rozproszenia sił powietrznych" – powiedział cytowany przez DGRSZ generał Nowak.

Jak podkreślił, ostatnie tego typu ćwiczenia odbyły się w 2003 r. na drodze w okolicy Szczecina. - Dziś, gdy za wschodnią granicą toczy się wojna, musimy do nich wrócić. Będziemy więc przez cztery dni lądować i startować na ponad 2-kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej 604, niedaleko Wielbarku i Lotniska Olsztyn – Mazury. Przed ćwiczeniami teren został odpowiednio przygotowany przez żołnierzy z 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk - zaznaczył Inspektor Sił Powietrznych.

Poza F-16 w ćwiczeniu udział biorą także MiGi-29 oraz Su-22 z 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, a także transportowce - C-130 Hercules, C-295 Casa i M-28 z 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego oraz samoloty szkolno-treningowe M-346 z 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Ćwiczenie Route 604 potrwa do 29 września, natomiast odcinek drogi wojewódzkiej nr 604 o długości ok. 3 km pomiędzy miejscowościami Ruskowo a Przeździęk Wielki (odcinek drogi Nidzica i Wielbark) w województwie warmińsko-mazurskim będzie całkowicie zamknięty dla ruchu do 3 października.

Mikołaj Małecki