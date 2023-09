"Skoncentrowani na swoich własnych kościelnych, wewnętrznych interesach, pożytkach nie patrzymy na to, że Dom Pana - jeden wielki, święty Kościół, jest w ruinie"- powiedział kardynał-nominat, metropolita łódzki Grzegorz Ryś w czwartek podczas mszy przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice watykańskiej. Arcybiskup Ryś przybył do Rzymu na sobotni konsystorz, w czasie którego papież Franciszek włączy go do Kolegium Kardynalskiego.

Msza odbyła się w 65. rocznicę sakry biskupiej polskiego papieża. Metropolita łódzki mówił w kazaniu w bazylice Świętego Piotra, gdzie słuchali go polscy pielgrzymi: Wyszliśmy z niewoli, mówiliśmy o tym z niesłychaną satysfakcją, z ogromną radością. Wielu z nas to jeszcze pamięta, lata osiemdziesiąte, początek lat dziewięćdziesiątych. Czy nie macie poczucia, że żyjemy w kraju, gdzie każdy zajmuje się tylko swoimi sprawami. A to, co jest naszym wspólnym domem, coraz bardziej obraca się w gruzy? - pytał abp Ryś. "Święty Kościół jest w ruinie" Następnie dodał: Potrafimy się dobrze czuć we własnych, konfesyjnych wspólnotach, ale Dom Pana, czyli Kościół, który - jak wyznajemy - jest jeden, święty, powszechny, apostolski, ten Dom Pana jest ciągle w gruzach, jest ciągle w ruinach. Każdy się stara, każdy pracuje, każdy widzi zerowe owoce swojej pracy. Czyż nie dlatego, że nie ma jedności? Czyż Pan nie powiedział, że świat uwierzy, jak zobaczy w nas jedno? Skoncentrowani na swoich własnych kościelnych, wewnętrznych interesach, pożytkach nie patrzymy na to, że Dom Pana - jeden wielki, święty Kościół jest w ruinie - podkreślił przyszły kardynał. Słowa abpa Rysia opublikowano na stronie internetowej archidiecezji łódzkiej.